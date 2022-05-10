Німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні перші БМП Marder, - ЗМІ

"Ми могли б надати загалом 100 Marder у середньостроковій перспективі, перші були б готові за три тижні. Ми чекаємо на рішення федерального уряду...Але зараз достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, не тільки Україна", - розповів він.

Зазначимо, раніше Rheinmetall направив запит на продаж Україні 100 БМП Marder, а Krauss-Maffei Wegmann-100 самохідних гаубиць PzH 2000.

Нагадаємо, також уряд Німеччини пообіцяв Україні надати самохідні зенітні установки "Гепард", проте вони так і не надійшли до нашої країни через нестачу боєприпасів до них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.