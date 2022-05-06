У Німеччині через брак боєприпасів застопорилися постачання Україні ЗСУ "Гепард", - Die Welt

Уряд Німеччини пообіцяв Україні надати самохідні зенітні установки" Гепард", проте вони так і не надійшли до нашої країни. Причиною цього стала нестача боєприпасів до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Die Welt .

Влада ФРН 26 квітня оголосила, що має намір вперше поставити Україні важке озброєння - вибір припав на танки "Гепард". При цьому постачання таких самохідних зенітних установок в Україну застопорилася через 8 днів після того, як про це оголосила Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт.

До вівторка федеральний уряд не зміг отримати відповідні боєприпаси для танків, передає видання, посилаючись на джерела в українському уряді.

Зазначається, що уряду Олафа Шольца з кінця лютого було відомо про брак боєприпасів для цих зенітних самохідних артустановок, через що спочатку було відмовлено в поставках.

Так, вже на 2-й день війни Росії проти України компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) заявила, що може доставити "Гепарди" зі складу, які можна "відносно швидко" привести в стрій.

Оригінальні снаряди для 35-мм гармат виробляє швейцарська компанія Oerlikon, що входить до складу Німецької групи Rheinmetall. Але тут є проблема - Швейцарія відмовляється експортувати зброю в зони бойових дій.

Після цього уряд Німеччини вирішив шукати відповідні боєприпаси на світовому ринку. За даними журналістів, до запланованих до постачання 30 зеніткам поки є тільки 23 тисяч зарядів - цього вистачить лише на пів години роботи.

Досі не схвалені заявки Берліна на отримання дозволів на експорт сотні БМП "Мардер", танків" Леопард-1", сотні гаубиць від KMW для постачання Україні.