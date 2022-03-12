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Німецький банк Commerzbank припиняє бізнес та розриває усі угоди в Росії

Автор: Сергій Пишкін

Німецький банк Commerzbank AG, слідом за конкурентом Deutsche Bank AG покидає ринок Росії. Також він відмовляється від усіх угод.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми припинили вести новий бізнес у Росії і згортаємо існуючі угоди. Звичайно, ми дотримуємося санкцій", - відзначає пресслужба банку.

Додамо, що Deutsche Bank оголосив про припинення роботи в Росії вже вчора.

Війна Росії проти України триває сімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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