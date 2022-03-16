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Німецькі журналісти показали відео, як російські солдати застрелили цивільного з піднятими руками

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Київська область, Середа 16 березня 2022 02:59
Німецькі журналісти показали відео, як російські солдати застрелили цивільного з піднятими руками Фото: російські військові (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Був зафіксований черговий випадок вбивства російськими солдатами цивільного в Україні - окупанти розстріляли чоловіка з піднятими руками в Київській області. Відеодоказ злочину проти мирного населення оприлюднили німецькі журналісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної політики Spravdi.

Так, німецьке медіа ZDF Frontal опублікувало відео з дрона, на якому зафіксовано, як військові РФ під Києвом розстріляли цивільного жителя, який підняв руки вгору.

На кадрах видно, що чоловік вийшов з легкового автомобіля на дорозі та підняв вгору руки, але окупанти його просто застрелили.

"Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Проте за кілька кілометрів на захід від Києва безпілотник зняв, як російські солдати застрелили мирного жителя", - пише видання.

Відео: німецькі ЗМІ показали відео з дрона, як солдати РФ застрелили мирного жителя під Києвом

Раніше повідомлялося, що 11 березня російські окупанти розстріляли колону жінок і дітей, коли вони евакуювалися в Київській області. Жертвами стали 7 людей

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