Німецькі журналісти показали відео, як російські солдати застрелили цивільного з піднятими руками

Був зафіксований черговий випадок вбивства російськими солдатами цивільного в Україні - окупанти розстріляли чоловіка з піднятими руками в Київській області. Відеодоказ злочину проти мирного населення оприлюднили німецькі журналісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної політики Spravdi .

Так, німецьке медіа ZDF Frontal опублікувало відео з дрона, на якому зафіксовано, як військові РФ під Києвом розстріляли цивільного жителя, який підняв руки вгору.

На кадрах видно, що чоловік вийшов з легкового автомобіля на дорозі та підняв вгору руки, але окупанти його просто застрелили.

"Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Проте за кілька кілометрів на захід від Києва безпілотник зняв, як російські солдати застрелили мирного жителя", - пише видання.

Відео: німецькі ЗМІ показали відео з дрона, як солдати РФ застрелили мирного жителя під Києвом