Німецькі економісти підрахували втрати для економіки Донбасу через війну

Внаслідок війни на Донбасі валовий регіональний продукт (ВРП) в розрахунку на душу населення Донецької області скоротився в 2013-2016 роках в середньому на 43% по відношенню до базового року, а в Луганській області - на 52%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Німецького інституту економічних досліджень (DIW Berlin).

Для Донецького регіону ВРП на душу населення впав на 4 630 доларів. Для Луганського - на 3 326 доларів. До 2014 року на частку Донбасу припадало близько 25% українського експорту і понад 15% інвестицій в основний капітал.

Автори дослідження DIW Berlin побудували модель, за якою порівняли гіпотетичний ВВП України разом з Донбасом в контрфактическом сценарії (якщо б війни не було) і фактичний ВВП України без Донбасу в реальності.

Контрфактическая динаміка ВВП України з урахуванням Донбасу оцінювалася виходячи з динаміки ВВП контрольної групи країн колишнього Радянського Союзу та Східної Європи (за винятком РФ).

Зіставлення контрфактического і спостережуваного ВВП показало, що Україна втратила в середньому 15,1% ВВП на душу населення у воєнний період (2013-2017 роки), або 9,2% ВВП в 2014 році, 19,6% ВВП в 2015 році, 19,8% ВВП в 2016 році і 21,7% ВВП в 2017 році.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що внаслідок збройного конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 000 чоловік.

Додамо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що морській галузі України в цілому завдано збитків в обсязі близько 10 млрд гривень із-за незаконної блокади Росією судноплавства в Азовському морі.