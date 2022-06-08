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Німецька Volocopter показала перший успішний політ власного аеротаксі

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Середа 08 червня 2022 20:46
Німецька Volocopter показала перший успішний політ власного аеротаксі Фото: німецька Volocopter показала перший успішний політ власного аеротаксі (twitter.com/volocopter)
Автор: Сергій Пишкін

Німецька компанія Volocopter продемонструвала перший успішний політ електричного аеротаксі VoloConnect. Планує розпочати надавати послуги вже в 2026 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на New Atlas.

Політ тривав 2 хвилини й 14 секунд. Цікаво те, що він був здійснений ще у травні, однак компанія вирішила продемонструвати його лише зараз.

Під час польоту оцінювались:

  • пересування апарата на низькій й високих швидкостях;
  • здатність переходити між вертикальним і горизонтальним польотами;
  • спроможність компенсувати несправність двигуна під час польоту.

Аеротаксі розраховане на перевезення чотирьох пасажирів. Максимальна швидкість транспорту становить до 25 км/год, а відстань польоту - до 100 км.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що авіакомпанія AirAsia планувала орендувати до 100 літаків з вертикальним зльотом та посадкою для виконання рейсів до Південно-Східної Азії.

Також нещодавно ОАЕ презентували літаючий човен, який здатний перевозити до 12 пасажирів.

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