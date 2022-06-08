Німецька Volocopter показала перший успішний політ власного аеротаксі
Німецька компанія Volocopter продемонструвала перший успішний політ електричного аеротаксі VoloConnect. Планує розпочати надавати послуги вже в 2026 році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на New Atlas.
Політ тривав 2 хвилини й 14 секунд. Цікаво те, що він був здійснений ще у травні, однак компанія вирішила продемонструвати його лише зараз.
Під час польоту оцінювались:
- пересування апарата на низькій й високих швидкостях;
- здатність переходити між вертикальним і горизонтальним польотами;
- спроможність компенсувати несправність двигуна під час польоту.
Аеротаксі розраховане на перевезення чотирьох пасажирів. Максимальна швидкість транспорту становить до 25 км/год, а відстань польоту - до 100 км.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що авіакомпанія AirAsia планувала орендувати до 100 літаків з вертикальним зльотом та посадкою для виконання рейсів до Південно-Східної Азії.
Також нещодавно ОАЕ презентували літаючий човен, який здатний перевозити до 12 пасажирів.