Німецька техніка для України. Що відомо про зенітки Gepard і танки Leopard

Перші "Гепарди" вже в Україні

Зенітки Gepard призначені для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на висоті до 3 км, а також наземних надводних цілей на дальності до 4,5 км. Корпус має тонку броню, сама установка оснащена двома радіолокаційними станціями (для цілевказівки і наведення). Дальність виявлення цілі - до 18 км.

Фото: зенітні самохідні установки Gepard (GettyImages)

Gepard також мають високопродуктивну систему управління вогнем, бортову навігацію, пристосування для стрільби по повітряних і наземних або надводних цілях, а також систему захисту від зброї масового ураження.

На кожному борту встановлено 35-мм гармати скорострільністю до 550 пострілів в хвилину. Стрільба проводиться снарядами масою 0,55 кг, початкова швидкість польоту - 1175 метрів на секунду. Снаряди можуть бути бронебійними і осколково-фугасними.

Зазначимо, новини про отримання перших зеніток Gepard надійшли після того, як стало відомо, що Німеччина знайшла спосіб прискорити поставки, так як знайшла виробника снарядів в Норвегії. До цього поставки відкладалися, оскільки було доступно менше 60 000 боєприпасів.

На сьогодні відомо, що німецька сторона має поставити 30 таких самохідних систем.

Характеристики танків "Леопард"

Що стосується танків Leopard, перша модифікація якого перебувала на озброєнні Бундесверу, то Німеччина поки не оголошувала про прямі поставки в Україну. Передбачалося, що вони надійдуть партнерам по НАТО в Східній Європі, яка передасть Києву танки радянського зразка. Однак схема досі не спрацювала.

Проте відомо, що як мінімум Іспанія готова передати кілька своїх танків Leopard, а в самій Німеччині все частіше звучать заклики відмовитися від кругових поставок європейським країнам на користь прямих для України.

Фото: німецький танк Leopard (wikipedia)

Основним озброєнням усіх модифікацій Leopard є напівавтоматична гармата калібру 105 мм. Танк може вести вогонь бронебійними, кумулятивними, осколково-фугасними і фугасно-бронебійними снарядами.

Допоміжне озброєння складається з двох 7,62-мм кулеметів, один з яких спарений з гарматою, а інший, зенітний, розміщується на турельній установці біля люка командира. У деяких варіантах зенітний кулемет може замінюватися на 12,7-мм.

Приціл суміщений з лазерним далекоміром, а тепловізійний канал забезпечує ведення стрільби вночі на відстані до 2 000 метрів. Броньований танк розвиває швидкість до 62 км/год, має запас ходи до 600 км.