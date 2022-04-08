Німецька харчова компанія Dr.Oetker покидає ринок Росії

Німецький виробник харчових продуктів Dr.Oetker заявив про повний вихід з російського ринку. Компанія зупинила експорт в РФ, інвестиції в російський бізнес та маркетингову активність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

"Компанія вже припинила весь експорт до Росії, усі інвестиції в російську дочірню компанію та всю національну маркетингову діяльність одразу після нападу Росії на суверенну демократичну державу Україну, що суперечило міжнародному праву", - йдеться в заяві.

При цьому німецька компанія вирішила продати свій завод у Білгороді російському керівництву.

"Dr.Oetker рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає російський уряд негайно припинити війну та відновити мир", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, відомий тайванський виробник електроніки Acer заявив про вихід з російського ринку.

При цьому один з найбільших виробників будівельної та дорожньої техніки - японська Komatsu заявила про зупинення виробництва на заводі в РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.