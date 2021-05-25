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Німецька Lufthansa призупиняє польоти до Мінська

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Берлін, Вівторок 25 травня 2021 22:09
Німецька Lufthansa призупиняє польоти до Мінська Фото: Lufthansa призупинила авіарейси до Мінська (фото flickr.com/southbound228)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти до Мінська з Франкфурта-на-Майні до 3 червня 2021 року. Пасажирам рекомендується заздалегідь дізнаватися про статус рейсів на сайті перевізника.

Про це повідомила німецька ділова газета Handelsblatt.

Видання зазначає, що авіакомпанія скасувала рейс Франкфурт-на-Майні - Мінськ, запланований на 26 травня, і зворотний, який повинен був відбутися 27 травня. "Ми ще приймаємо рішення про подальші рейси (в Білорусь - ред.), до тих пір ми будемо стежити за ситуацією і перебувати в постійному контакті з німецькою владою", - заявили в Lufthansa.

На сайті авіакомпанії з'явилося попередження про можливу зміну в розкладі рейсів до Мінська і назад. Пасажирам рекомендується заздалегідь перевіряти їх статус.

Нагадаємо, вдень 25 травня Lufthansa оголосила про припинення польотів своїх лайнерів у повітряному просторі Білорусі. На такий крок в авіакомпанії пішли після того, як Білоруський режим 23 травня примусово посадив літак лоукостера Ryanair в Мінську.

Нагадаємо, 23 травня Білоруський режим за сприяння винищення примусово посадив літак Ryanair, який летів з Греції в Литву, щоб затримати опозиціонера і засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, громадянку РФ Софії Сапеги. Авіалайнер садили під приводом нібито мінування. А сьогодні в неприємний інцидент в Білорусі потрапила Lufthansa.

Як писало РБК-Україна, сьогодні літак Lufthansa, який повинен був слідувати у Франкфурт-на-Майні, більше години не випускали з аеропорту "Мінськ", а пасажирів відправили на повторну перевірку. Як заявили в аеропорту, на літаку Lufthansa шукали вибухівку після повідомлення про нібито підготовку теракту.

Додамо, після вчорашнього інциденту з Ryanair ряд авіакомпаній почали здійснювати рейси в обхід Білорусі. А Британія взагалі заборонила приймати літаки з Білорусі.

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