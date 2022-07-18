RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як німецька гаубиця PzH 2000 високоточним снарядом SMArt 155 знищує ворожу ціль (відео)

Фото: німецька гаубиця PzH 2000 (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сухопутні війська ЗСУ показали, як САУ PzH 2000 знищує броню окупантів за допомогою SMArt 155.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал відомства.

"САУ PzH 2000 знищує броню окупантів за допомогою SMArt 155", - йдеться в підпису до кадрів.

На відео видно, як після ураження над землею підіймаються клуби чорного диму.

Нагадаємо, 21 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що САУ Panzerhaubitze 2000 вже знаходяться на фронті.

Також ми писали, що всього Німеччина і Нідерланди передали українським військовим 12 нових самохідних артилерійських установок PzH 2000.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні