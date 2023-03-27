Нет "украинского кризиса". Не ищите мягких синонимов к военным преступлениям, - Подоляк

В Китае полномасштабное вторжение РФ назвали "украинским кризисом". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал "не искать мягкие синонимы к военным преступлениям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Михаила Подоляка.

"Следует еще раз зафиксировать акценты. Нет "украинского кризиса". Есть война, которую развязала РФ в 2014. Крым и часть восточных регионов не присоединились к России, а были оккупированы. Украинцев не эвакуируют, а убивают или депортируют в РФ. Не нужно искать мягкие синонимы к военным преступлениям", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что при нынешних обстоятельствах "все стороны должны сосредоточить усилия на дипломатическом урегулировании украинского кризиса" и "совместно способствовать разрядке ситуации".

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