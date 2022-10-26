Нет столько взрывчатки: РФ не сможет взорвать Каховскую ГЭС, - разведка
От России можно ожидать каких-либо провокаций, но пока нет оснований полагать, что оккупанты взорвут Каховскую ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на включение представителя прессслужбы Главного разведывательного управления МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости".
Он отметил, что пока нет оснований полагать, что РФ совершит подрыв Каховской ГЭС.
"Что касается Каховской ГЭС, сегодня не проведены необходимые работы, не заминирована ГЭС и дамба настолько, чтобы можно было совершить подрыв", - считает Юсов.
Говоря о возможности применения Россией ядерного оружия, представитель разведки отметил, что Путин будет заявлять о нем максимально громко, чтобы его услышали и обратили на него внимание.
"Но если представить себе, что Путин решится применить ядерное оружие, то это, собственно, последний козырь, который он использует. Вопрос - что дальше", - заявил Юсов, добавив, что это маловероятный сценарий, и в случае его реализации это приблизит конец России.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что, по словам Данилова, что Каховская дамба была заминирована российской армией с применением "огромного количества взрывчатки". В случае ее подрыва захваченный Крым останется без воды минимум на 10 лет, но в таком случае становится непонятным, зачем вообще РФ нужен полуостров.
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы заминировали плотину и агрегаты Каховской ГЭС.