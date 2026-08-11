Нет ротаций, еды и воды. Что известно о ситуации в 121 бригаде ТРО и что говорит командование

Воины 121-й бригады записали видеообращение к главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому, в котором пожаловались на нехватку воды и еды на позициях. Однако командование бригады озвучило свою версию событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение бойцов 121 бригады и заявление их командования.

Что говорят бойцы 121 бригады

К Драпатому публично обратился командир взвода огневой поддержки 3-го батальона 121-й бригады, лейтенант Сищук.

По словам защитника, он и его побратимы находятся в командировке во 2-м батальоне беспилотных систем 121-й ОБрТрО и выполняют задачи на Запорожском направлении.

Сищук заверил, что уже обращался в разные инстанции, чтобы добиться помощи, однако результата до сих пор нет. Поэтому сейчас, по его словам, "одна надежда" на Драпатого.

Он также уточнил, что вместе с побратимами прибыл заменить военнослужащих, пробывших на позициях восемь месяцев без ротаций. Бойцы 121 бригады рассчитывали, что их ротация продлится один месяц, как им и пообещало командование. Однако по состоянию на сегодняшний день они находятся на позициях почти четыре месяца подряд.

По словам Сищука, командование заверило его, что на линии, где они держат оборону, есть основные и запасные позиции. Однако, мол, это оказалось неправдой.

"Нам говорили, что обеспечение и логистика у них налажены и все они всем сбрасывают с дронов. Это тоже не так. Сейчас мы находимся в укрытии, которое нашли, ведь позиции все уничтожены. Обеспечения продовольствием и питьевой водой нет от трех до семи суток", - заявил Сищук.

Он также рассказал, что бойцам приходится пить собственную мочу, чтобы выжить.

На этом фоне он добавил, что их родным и командованию 3-го батальона сообщали, что военные всем обеспечены. Однако личный состав якобы получает меньшее количество пищи и воды, чем другие подразделения.

"Я принял решение, что при благоприятных условиях я и мой личный состав выйдем с позиций, не дожидаясь замены, поскольку ни сил, ни возможности находиться на позициях у нас нет. Мы не отказываемся служить, но другого выхода у нас нет. Просим предоставить коридор для безопасного выхода отсюда и транспорт для эвакуации", - обратился Сищук к Драпатому.

Как на обращение к Драпатому отреагировало командование 121-й бригады

Командование заверило, что продолжает делать все возможное для надлежащего обеспечения бойцов.

"На труднодоступные позиции продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи доставляют дронами по определенному графику. За месяц подразделению доставили 27 пакетов, каждый из которых весил около девяти килограммов", - заявило командование.

Несмотря на это, оно признало, что ситуация на этом направлении остается крайне сложной из-за неблагоприятных погодных условий, штурмов россиян и работы вражеских средств РЭБ. Мол, это мешает доставлять грузы вовремя и невредимыми.

"Информация, озвученная в видеообращении, не отражает всех обстоятельств. В то же время сообщаем, что командование бригады делает все возможное, чтобы в ближайшее время провести ротацию - как только это можно будет сделать безопасно для жизни и здоровья личного состава. В настоящее время важно не подвергать защитников дополнительной опасности во время перемещения", - добавило командование.

На фоне последних событий оно также попросило не делать преждевременных выводов.