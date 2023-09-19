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"Нет ничего постоянного". В Польше сделали заявление о помощи беженцам из Украины

Фото: Пётр Мюллер (facebook com forumut)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша, скорее всего, сократит финансовую поддержку миллиона украинских беженцев, которых она принимает в своей стране.

Об этом заявил государственный секретарь Канцелярии премьер-министра Польши Петр Мюллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание пишет, что это может еще больше подорвать связи с соседом, которые обострились из-за конфликта по импорту зерна.

"В то время, как правительство в Варшаве было одним из самых ярых сторонников Украины, помогая ей защититься от вторжения России, предлагая финансовую и военную помощь, связи между двумя странами ухудшаются накануне октябрьских выборов в Польше", - говорится в материале.

По словам Мюллера, поддержка беженцев, которая включает отмену требований по проживанию и предоставлению разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейной помощи, не будет продлена в следующем году.

Льготы не являются постоянными

"Льготы для украинцев "не являются постоянными". Положения закона носят временный характер, а пока решения об их продлении нет",- сказал Мюллер. 

Заместитель министра семьи и социальной политики Анна Шмидт заявила, что страна потратила около 550 миллионов долларов на помощь для украинских семей, которые сбежали в Польшу.

Отношения Украины и Польши на фоне запрещения импорта зерна

Польша в апреле ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции, за ним последовали другие страны Восточной Европы. Еврокомиссия поддержала их и разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии запретить пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника из Украины.

Еврокомиссия решила отменить этот запрет с 15 сентября. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

Украина 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Сегодня стало известно, что правительство Украины в ближайшие дни может ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.

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