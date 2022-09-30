"Нет места для нейтралитета": Зеленский высказался о позиции Китая по войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о позиции Китая по войне России против Украины, заявив, что в этом вопросе не должно быть нейтралитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"В вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета", - сказал президент во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии.

Зеленский также выразил пожелание, чтобы Китай играл большую роль в окончании войны, влияя на Россию и поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины.

При этом глава государства отметил, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем.