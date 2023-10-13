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"Нет информации, в каком направлении он исчез". "Шахтер" отреагировал на побег юниора клуба

Фото: Александр Роспутько (второй справа наверху) самовольно покинул "Шахтер" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" впервые прокомментировал скандальное исчезновение полузащитника юношеской команды Александра Роспутько. Скорее всего, он сбежал в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA-Football.

"Горняки" очертили позицию по поводу побега своего воспитанника. В клубе не знают, куда 19-летний хавбек девался после поединка Юношеской лиги УЕФА против сверстников из бельгийского "Антверпена".

"Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с "Антверпеном". Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации", – констатировали в "Шахтере".

В то же время в клубе выразили надежду, что футболист в скором времени вернется в ряды "горняков". Чемпион Украины направил Роспутько официальное письмо и предоставил 5 дней на возвращение в команду. Если полузащитник этого не сделает, то клуб потребует финансовой компенсации.

"Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в установленное время не вернется в страну",  – резюмировали в "Шахтере" .

Воспитанник "горняков" Роспутько скрылся в бельгийском аэропорту, когда команда U-19 собиралась лететь в Варшаву, а оттуда – вернуться в Украину. Скорее всего, уроженец оккупированной Горловки транзитом через Стамбул улетел в Россию. Там его якобы ждали в санкт-петербургской "Звезде".

К слову, ранее собрали все версии побега Роспутько из "Шахтера" в специальной подборке.

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