Нет доказательств: Швеция отпустила задержанный танкер теневого флота РФ

17:56 05.04.2026 Вс
2 мин
Подозрения по танкеру якобы не подтвердились, удерживать его, мол, не было оснований
aimg Антон Корж
Фото: танкер Flora 1 (vesselfinder.com)

Швеция 5 апреля освободила танкер российского "теневого флота", задержанный 3 апреля по подозрению в причинении разлива нефти на Балтике. Якобы не удалось найти доказательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Отмечается, что якобы не удалось найти доказательств того, что подсанкционный танкер Flora 1, задержанный шведской береговой охраной, виновен в создании 12-километрового

При этом Камерун, флаг которого использовал танкер, неожиданно подтвердил, что судно действительно зачислено в его морские реестры. Таким образом, даже по подозрению в "фальшивом флаге" задерживать танкер дальше было невозможно.

Танкер Flora 1 есть в списке судов, находящихся под санкциями Европейского Союза за перевозку российской нефти и осуществление "нерегулярной и высокорисковой судоходной практики".

"Опасная практика может включать отключение автоматической системы отслеживания, которая передает местонахождение судна другим судам", - пояснило издание.

Украинское правительство определило Flora 1, как собственность гонконгской компании. Судно находится в санкционных списках не только ЕС - ограничения прот него введены Великобританией, Канадой, Австралией, Швейцарией, Новой Зеландией и Австралией.

"Было замечено, что судно выключает автоматическую систему отслеживания, скрывающую местонахождение судна, и осуществляет перегрузку с судна на судно, что может быть способом сокрытия происхождения нефтяного груза", - добавило издание.

Напомним, что утром 3 апреля береговая охрана Швеции задержала подсанкционный танкер "Flora 1", который подозревается в разливе нефти в Балтийском море. Танкер, на борту которого находилось 24 человека, поставили на стоянку возле города Истад.

Сейчас в Европейском Союзе обсуждают ужесточение санкций против судов, которые перевозят российскую нефть в обход ограничений, - под удар могут попасть порты, которые принимают такие танкеры. Великобритания, в свою очередь, анонсировала, что начнет перехватывать танкеры "теневого флота" в своих водах.

