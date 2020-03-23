Не можна зупиняти підприємства на час карантину, - Милованов

Зупинка роботи підприємств на час карантину вб’є економіку та призведе до поглиблення економічної та політичної кризи. Про це написав на своїй сторінці в Facebook екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає РБК-Україна.

"Урядовці пропонують зупинити підприємства. Але зупинка підприємств вб’є економіку. І наслідки будуть гірші ніж від коронавірусу. Сфера послуг і так сильно постраждає від карантину та соціального дистанціювання. А повне зупинення підприємств доб’є цю галузь. А також агро та промисловість. Нагадаю що приблизно половина економіки України - це експорт. І це переважно агро та промисловість. Можете собі уявити, що станеться, якщо ці галузі зупиняться", - написав Милованов.

Екс-міністр також звернув увагу, що з країн, які ввели карантин, лише Італія обмежила роботу промислових підприємств, та наголосив на необхідності збалансованості введених обмежень та заходів з підтримки економіки. Інакше це призведе до поглиблення економічної кризи.

"Україна ввела найжорсткіші обмеження. Як мінімум, це странно. Потрібен баланс між обмеженням поширення вірусу через карантин і соціальне дистанціювання та підтримкою економіки. Втручання держави має бути обгрунтованим і хірургічним. І, нарешті, масове зупинення економіки досить швидко приведе не тільки до поглиблення економічної кризи, але і до публічних протестів та політичної кризи", - написав Милованов.

Нагадаємо, згідно з даними Держкомстату за підсумками 2019 промисловість скоротилася на 1,8%. У січні 2020 року промислове виробництво знизилося на 5,1% в порівнянні з січнем 2019 року і скоротилося на 8,4% в порівнянні з груднем 2019 року. Падіння ВВП у січні за оцінками Мінекономіки становило 0,5%. План по доходам держбюджету у січні виконаний на 76%.