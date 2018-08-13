Що не можна робити на Медовий Спас: прикмети і традиції

Фото: Медовий Спас - 14 серпня (pixabay.com/PollyDot)

Головні заборони на Медовий Спас стосуються харчування і виконання роботи по дому

Що не можна робити в Медовий Спас, яких правил слід дотримуватися у цей день, а також народні прикмети, і як провести це світле свято по всім традиціям - в матеріалі Styler.

Медовий Спас 2018: заборони в харчуванні

14 серпня православні християни відзначають перший з трьох Спасів - Медовий або Маковій. В цей же день у церковному календарі починається Успенський піст, який триватиме до 28 серпня. Тому в приготуванні святкових страв є деякі обмеження.

Так, у Медовий Спас не можна їсти м'ясні, молочні продукти, рибу і яйця. За правилами поста, у вівторок 14 серпня 2018 року допускається вживання гарячої їжі без масла.

Символами свята є мед і мак, урожай яких наші предки починали збирати якраз в середині серпня. Тому в якості святкового частування на Спас готують пісні медові пряники, булочки з маком.

Фото: На Медовий Спас готують страви з медом (pixabay.com/PollyDot)

Що не можна робити на Медовий Спас

Одна з основних заборон свята - робота по дому і на землі. У день Медового Спасу варто відмовитися від прибирання і інших побутових клопотів. Всі справи краще закінчити до святкового дня.

Як і в інші церковні торжества, на Медовий Спас не можна лаятися і сваритися, ображатися, бажати зла.

Народна прикмета свідчить, що 14 серпня не можна голосно розмовляти, так як шум погано впливає на бджіл.

"Після Медового Спасу в воду не заходять", - згідно з цим повір'ям купання у відкритих водоймах після 14 серпня може привести до хвороби. А ось у день свята ще можна зануритися. На Медовий Спас відбувається "мале водосвяття". Вважається, що освячена вода набуває цілющих властивостей, змиває гріхи і позбавляє від недуг.

Прикмети на Медовий Спас

У свято Маковея прийнято святити в церкві особливі букети-обереги, що складаються з польових квітів (калина, соняшник, нагідки, материнка, м'ята, буркун, колоски вівса, ласковец, полин, мак, макові головки). За прикметою, такий букет захищає дім від бід і невдач.

Якщо квіти з букета маковейчика вплести у волосся, воно стане густим і блискучим.

Фото: На Медовий Спас освячують букети з маком (pixabay.com/RitaE)

Щоб бути здоровим цілий рік, на святковій службі потрібно освятити чорнобривці і волошки, а потім додавати їх у воду при купанні.

Якщо покласти освячену головку маку під подушку дитині, хвороби будуть обходити стороною весь рік.

Ще один рецепт гарного самопочуття: вранці після служби з'їсти меду і запити трьома ковтками освяченої води.

Прикмети на погоду в Медовий Спас:

На Маковея літо закінчується, а осінь починається.

Яка погода в Медовий Спас, таким буде свято і в наступному році.

Прийшов Медовий Спас - готуй шубу про запас.

Якщо на Маковея йде дощ, лісових пожеж буде мало.

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Відео: РБК-Україна