В деяких областях України завтра очікується сніг

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сніг очікується переважно в західних і південних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях

В Україні завтра, 22 лютого, в деяких областях очікуються опади у вигляді снігу та снігу з дощем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Повідомляється, що в західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях очікується сніг. На Закарпатті, Прикарпатті та Одещині місцями з дощем, місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах завтра сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах більшості областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура знизиться до -9 , на півночі Лівобережжя до -14 вночі, вдень до -7. На Закарпатті, Прикарпатті, в Одеській і Миколаївській областях протягом доби до +2. У Криму вночі без опадів, вдень дощ, температура до +7.

Нагадаємо, в Україні 22 лютого очікується погіршення погодних умов. Зокрема, погода погіршиться в західних областях, південній частині, а також у Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській областях та місцями в Черкаській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

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