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В деяких областях України завтра очікується мокрий сніг

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 16:16
В деяких областях України завтра очікується мокрий сніг
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На Лівобережжі очікується невеликий мокрий сніг

В Україні завтра, 21 лютого, в деяких областях очікується невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 21 лютого на Лівобережжі невеликий мокрий сніг. Вдень у західних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів. У північно-східній частині та в Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень на півдні та заході країни до 8 градусів тепла.

В деяких областях України завтра очікується мокрий сніг

Нагадаємо, перший температурний рекорд в 2019 році встановлений у Києві в неділю, 17 лютого. Згідно інформації обсерваторії, температура вперше за 139 років спостережень склала 4,6 градусів тепла, що на 0,1 градуса вище попереднього рекордного значення температури для цього дня, яке було зафіксовано в 1974 році.

Додамо, що з Польщі через Україну йде холодний атмосферний фронт. Зокрема, 20 лютого атмосферний фронт обумовить дощі в західних областях України, на півночі, місцями в центральній частині, ввечері ще в Харківській області.

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