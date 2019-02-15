В деяких областях України завтра очікується мокрий сніг

Вночі та вранці в Україні місцями туман

В Украине завтра, 16 февраля, без существенных осадков, лишь в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой мокрый снег с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью и утром в Украине местами туман. На дорогах большинства восточных, северных, центральных и прикарпатских областей местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью от -3 до +2 градусов, в восточных областях, Приазовье и в горных районах местами от -4 до -9 мороза; днем от+1 до +6, на Прикарпатье и Закарпатье от +5 до +10.

Напомним, в Киеве сегодня, 15 февраля, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Также в Киеве облачно с прояснениями, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура днем от +1 до +3.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 15 февраля 2019 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +6.

РБК-Украина писало, что в ряде областей Украины утром 15 февраля наблюдается густой туман, водителей призывают соблюдать меры безопасности.