В Україні потепліє до +18

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра найтепліше буде у Закарпатській області

Погода в Україні завтра 4 квітня покращиться, подекуди очікується потепління до +18. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укргідрометцентру.

Повідомляється, що в Україні опадів не очікується, лише на сході країни невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південно-східний (у східній частині - північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі очікується від +1 до -4 градусів, вдень +9-14 градусів, у східних областях +4-9 градусів; у Закарпатській області вночі +3-8градусів, вдень +13-18 градусів.

Раніше повідомлялося, що погода з поступовим наростанням тепла втримається до кінця тижня. У неділю із Польщі надійде атмосферний фронт, який принесе в західні області України дощі. З другої половини дня на Благовіщення дощі поширяться і на північну частину, включно з Києвом.

РБК-Україна писало, що 3 квітня в Україні температура вночі очікується від +1 градусів до -4 морозу, вдень +6-11 градусів, у східних областях +3-5 градусів; на Закарпатті вночі +2-7 градусів, вдень +12-15 градусів.

Загалом весною 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні. У квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.