В деяких областях України вночі очікується похолодання до -17

На вихідних в Україні опадів не очікується

В Украине 23-24 февраля усилится похолодание до -17 градусов ночью. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение, опубликованное в Facebook.

По ее словам, 23-24 февраля антициклон вытеснит из Украины непогоду, которая охватила запад и юг. В связи с этим существенные осадки маловероятны.

Однако похолодание в Украине усилится. В частности, ночью 23-24 февраля ожидается до -13 градусов, на северо-востоке до -17 градусов, днем ​​до -9. Днем ​​в воскресенье на западе и севере начнется повышение температуры воздуха до +2. 25 февраля, по данным синоптика, потепление охватит большую часть территории Украины. Ожидается потепление до +4.

В Киеве 23-24 февраля будет холодно, ночью предполагается до -9 градусов. Днем 23 февраля будут до -6 градусов, 24 февраля начнется ослабление мороза до 0.

Напомним, 22 февраля 2019 года на западе и на юге Украины пройдет снег, в остальных областях без осадков, температура воздуха поднимется до +7.

Ранее сообщалось, что в Украину идет холодный атмосферный фронт.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что на этой неделе вернутся снег и морозы, а прохладная погода в Украине, скорее всего, сохранится до конца февраля.