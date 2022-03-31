Деяких інтернет-провайдерів виключать з держреєстру через відмову блокувати пропаганду

Деякі українські інтернет-провайдери відмовляються блокувати російську пропаганду. Їх буде виключено з державного реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.
Зазначається, що першим з реєстру виключать ТОВ "НЕТАСІСТ". Нацкомісія визначила, що оператор не заблокував російську пропаганду та ворожі домени під час воєнного стану.
Далі буде ухвалене рішення про те, що робити з порушниками. Зокрема, їм загрожує:
"В умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ. Останнє надало низку розпоряджень щодо зведення нанівець діяльності пропутінської пропагандистської машини та знищення інформаційної навали з боку РФ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Мелітополі російські окупанти заблокували український мольний зв'язок та інтернет-провайдерів.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.