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У Мелітополі окупанти відключили український мобільний зв'язок та інтернет

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Мелітополь, Неділя 27 березня 2022 12:31
У Мелітополі окупанти відключили український мобільний зв'язок та інтернет Фото: Мелітополь відключили від українського мобільного зв'язку (Віталій Носач, РБК-Ккраїна)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово захопленому російськими окупантами Мелітополі (Запорізька область) зник мобільний зв'язок та інтернет. В місті працюють російські оператори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелітополь.

Відзначається, що зв'язок з містом зник близько 16:00 в суботу, 26 березня. Окупанти повністю заблокували українських мобільних операторів.

Водночас самопроголошена "мер" Галина Данильченко заявила, що з 4 квітня в Мелітополі запрацюють дитячі садки і школи, але функціонувати вони будуть російською мовою і за російськими програмами.

Також вона заявила, що городянам спишуть борги за комунальні послуги станом на 1 березня 2022 року.

Нагадавши, у Мелітополі російські окупанти почали шукати людей, хто не бажає їм підкорятися. Вони називають таких жителів"фашистами".

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