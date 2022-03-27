У Мелітополі окупанти відключили український мобільний зв'язок та інтернет
У тимчасово захопленому російськими окупантами Мелітополі (Запорізька область) зник мобільний зв'язок та інтернет. В місті працюють російські оператори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелітополь.
Відзначається, що зв'язок з містом зник близько 16:00 в суботу, 26 березня. Окупанти повністю заблокували українських мобільних операторів.
Водночас самопроголошена "мер" Галина Данильченко заявила, що з 4 квітня в Мелітополі запрацюють дитячі садки і школи, але функціонувати вони будуть російською мовою і за російськими програмами.
Також вона заявила, що городянам спишуть борги за комунальні послуги станом на 1 березня 2022 року.
Нагадавши, у Мелітополі російські окупанти почали шукати людей, хто не бажає їм підкорятися. Вони називають таких жителів"фашистами".
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