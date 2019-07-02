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Синоптики попередили про пожежну небезпеку до кінця тижня

Новини » Суспільство    02.07.2019 - 15:18
Синоптики попередили про пожежну небезпеку до кінця тижня
Ілюстративне фото (pixabey.com)

В Україні до 5 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні, протягом 1-5 липня сприятиме підвищеному рівню пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на преc-службу ДСНС.

За інформацією УкрГідрометцентру, 1-5 липня в Україні, окрім більшості районів західних та північних областей, утримається 5 класу пожежна небезпека.

Додамо, погода в Україні на найближчому тижні принесе послаблення температури. Також, очікуються локальні короткочасні дощі і грози.

"Липень в Україні почнеться з поверненням спеки. Завтра - знову за +30 градусів. Сухо, сонячно. Але 2 липня ще побуде спека, а з третього липня почне з'їжджати на південь і таки зійде", - зазначає синоптик Наталка Діденко в соціальній мережі Facebook. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні послабить температуру найближчим часом, жителі країни це відчують з 2 липня. Синоптики попереджають, що липневого тепла не буде. Вже завтра з півночі до України наблизиться атмосферний фронт, який принесе дощі і грози в північних областях.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура в липні складе від +20 до +24,5 градусів тепла, що вище на 1,1-2,5 градусів середніх багаторічних показників. 

 

 

 

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