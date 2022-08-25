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Неконтрольована маса. Близько 5 000 вірян всупереч забороні йдуть у Почаїв

Фото: хресна хода в Почаївську лавру (terminovo.te.ua)
Автор: Юлія Бойко

Близько п'яти тисяч паломників йдуть до Свято-Почаївської Успенської лаври (Почаїв), незважаючи на заборону на масові заходи через військові погрози від Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша на "Радіо Roks".

Повідомляється, що багатотисячна хресна хода вийшла з Кам'янця-Подільського (Хмельницька область) і вже знаходиться в Тернопільській області. Деякі міста не пропустили паломників, їм довелося йти полями. Сьогодні влада вперше прокоментувала цей хресний хід.

"Це ж московський патріархат, там те ж було задіяно багато сил, це одна з провокацій, це як на моє розуміння", - зазначив Труш.

За його словами, був хороший приклад з греко-католиками в Зарваниці, які влаштували паломництво з мінімальною кількістю людей. А тут під час заборони масових заходів напередодні 24 серпня з Хмельницької області вийшла п'ятитисячна колона.

Труш підкреслює, що жоден з ієрархів УПЦ Московського патріархату не благословляв хресну ходу.

"Вчора у нас було багато там різних таких подій, замість того, щоб зосередитися на іншій роботі, ми полями цих 5 тисяч людей виловлювали, вони там полями бігли на прорив, це неконтрольована маса", - зазначив він і додав, що завтра з цього питання буде рішення Тернопільської обласної ради.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України закликала відмовитися від масових заходів на 24 серпня і поруч стоять дати, оскільки є загроза російських ударів і противник "любить символізм".

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Тернопольская областьХресна хода