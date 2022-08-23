Ворог любить символізм. СБУ звернулася до українців через можливі провокації на свята

​​ Служба безпеки закликала українців бути пильними та дотримуватися безпекових рекомендацій через загрозу провокацій з боку росіян. Ворог любить символізм, а тому особливо небезпека зберігається під час святкових днів серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Попередження від СБУ

"Під час важливих для українців свят - Дня Державного прапора і Дня Незалежності - кожен із нас повинен з особливою увагою поставитися до громадської та власної безпеки. Адже за шість місяців повноцінної війни ворог продемонстрував свою цинічну політику щодо мирного населення. Майже щодня з боку РФ відбуваються запуски ракет, удари по цивільній і житловій інфраструктурі, що спричиняють загибель людей, руйнування та пожежі", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що ворога особливо "зачіпає незламність українських захисників та наш патріотизм".

"Тож, зважаючи на дії країни-терориста та її тяжіння до символізму, провокацій можна очікувати і в найближчі святкові дні", - підкреслюють в повідомленні.

Рекомендації українцям

У відомстві зазначають, що Сили безпеки та оборони як завжди роблять все задля безпеки громадян, але наразі важливі пильність і обачність кожного громадянина. Тож там закликали українців:

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях;

обмежити відвідування масових заходів у публічних і громадських місцях;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які перебувають у неналежних місцях.

"Та головне, у будь-який час - допомагати українським захисникам наближати нашу перемогу! Все буде Україна!" - додають в СБУ.

Чого очікувати 24 серпня

Нагадаємо, як розповів в коментарі РБК-Україна військовий експерт, ймовірність того, що Росія на День Незалежності України може вдатися до обстрілів наших міст є. Провокації будуть, але говорити про якийсь масований обстріл саме 24-го серпня не варто, бо загроза таких ударів зберігається щодня. Втім, ворог все ж таки може спробувати вдарити по Києву.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що цього тижня окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.

Детальніше про те, як в українських містах готуються до Дня Незалежності - писало РБК-Україна у своєму матеріалі.

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