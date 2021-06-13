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Діти

Невідомий відкрив стрілянину під Римом. Постраждали двоє дітей

Автор: Анастасія Рокитна

Невідомий почав стрілянину в неділю на вулиці міста Ардеа під Римом. В результаті загинув чоловік і постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє RaiNews24.

Той, хто відкрив стрілянину, зник з місця події, наразі співробітники правоохоронних органів Ардеа і сусідніх міст Помеція і Анціо займаються його пошуками.

Передбачається, що інцидент стався в результаті сварки. За інформацією місцевих сайтів, літній чоловік був убитий, а двоє його онуків поранені. Згідно з даною версією вогонь відкрив батько цих дітей, повідомив RaiNews24.

Нагадаємо, у США невідомий чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі.

Крім того, в американському штаті Флоридак нічному клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.

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