Невідомий відкрив стрілянину під Римом. Постраждали двоє дітей

Невідомий почав стрілянину в неділю на вулиці міста Ардеа під Римом. В результаті загинув чоловік і постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє RaiNews24 .

Той, хто відкрив стрілянину, зник з місця події, наразі співробітники правоохоронних органів Ардеа і сусідніх міст Помеція і Анціо займаються його пошуками.

Передбачається, що інцидент стався в результаті сварки. За інформацією місцевих сайтів, літній чоловік був убитий, а двоє його онуків поранені. Згідно з даною версією вогонь відкрив батько цих дітей, повідомив RaiNews24.