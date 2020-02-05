Невідомі проникли в житло керівників двох департаментів НАЗК

Невстановлені особи незаконно проникли в житло керівників двох департаментів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

У НАЗК заявили про "високу вірогідність зовнішнього тиску на вказаних осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків".

"Інциденти сталися у ніч з 3 на 4 лютого. Невстановлені особи незаконно проникли в житло керівників двох департаментів НАЗК", - йдеться у повідомленні.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков звернувся до генерального прокурора Руслана Рябошапки та голови Національної поліції Ігоря Клименка у зв’язку з посяганням на безпеку працівників Національного агентства. Він запропонував об'єднання кримінальних проваджень.

Нагадаємо, місяць тому Кабінет міністрів призначив головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова.

РБК-Україна також писало, що в жовтні 2019 року набув чинності закон про переформатування діяльності НАЗК. Відповідно до закону, Кабінет міністрів отримав право призначати голову НАЗК, в той час як раніше цей орган був незалежним і главу комісії обирали члени НАЗК.