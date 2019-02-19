Невідомі напали на поліцейських на кордоні Колумбії і Венесуели

Фото: поліція Колумбії (з відкритих джерел)

Двоє поліцейських загинули після нападу

Невідомі скоїли напад на співробітників колумбійської поліції та митної служби на північному сході Колумбії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Tiempo.

Як повідомляється, в результаті нападу загинули дві людини.

Зазначено, що інцидент стався в місті Араука (столиця однойменного департаменту). Озброєні люди відкрили вогонь по поліцейських, які чергували на мосту Хосе Антоніо Паеса, який з'єднує Колумбію і Венесуелу. У результаті стрілянини один співробітник правоохоронних органів загинув на місці, другий був доставлений в лікарню, де помер від отриманих ран. Поранення також отримав один із співробітників митної служби.

Так, влада почала розслідування події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Колумбії невідомі в понеділок, 30 липня, на мотоциклах під'їхали до будівлі більярдної в одному з районів міста Ель-Тарра і відкрили стрілянину по людям, хто перебував всередині.

На місці загинули сім чоловік, у тому числі одна жінка, ще три людини отримали поранення, пізніше один з поранених помер.