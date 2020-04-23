Невідомо, хто оплатив літак Зеленського з Оману, - НАЗК

У Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК) немає даних, хто заплатив за переліт президента Володимира Зеленського з Оману. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю РБК-Україна.

Новіков зазначив, що для з'ясування, хто безпосередньо платив, НАЗК відправило до мальтійської компанії запит.

"Дивіться, в нас немає даних, хто заплатив за переліт. В нас є офіційна відповідь, що літак був наданий оманською стороною", - розповів він.

Як він повідомив, Оман надав літак, але хто його оплачував - невідомо.

"Це був характер міждержавних відносин, бо Оман як держава надав Україні як державі літак, а не безпосередньо президенту Зеленському", - додав він.

Нагадаємо, журналісти проекту "Схеми" у своєму розслідуванні повідомили, що секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев був в Омані в той же час, коли і Зеленський (початок січня 2020 року). Крім того, за даними журналістів, Патрушев прилетів в Оман тим же чартерним літаком, яким через добу після прильоту представника РФ з Оману полетів Зеленський.

Згодом у Росії заявили, що зустріч Петрушева з президентом України Володимиром Зеленським не відповідає дійсності.