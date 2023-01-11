Пусть живут в соответствующем государстве: Зеленский о людях с гражданством РФ

По словам президента, существует несколько списков людей, лишенных гражданства Украины. При этом часть из них имела гражданство России.

"Есть люди, которые лишены гражданства согласно украинскому законодательству, согласно Конституции. Часть этих людей лишена действительно из-за того, что у них гражданство другого государства, я бы сказал, максимальное большинство этих людей. Остальные - это вопрос СБУ", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что в дальнейшем государство будет работать над тем, чтобы люди с российским гражданством не имели никакого влияния на Украину. Как духовного так и политического.

"Наша задача, чтобы все люди, имеющие гражданство двойное, тройное, включая гражданство РФ, имеющие политическое или духовное влияние на наше государство, чтобы все эти люди имели, обязательно имели гражданство одно - РФ. И пусть с этим гражданством в соответствующему государству и живут. Думаю, что это справедливо", - подчеркнул он.