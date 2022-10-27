RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Пусть летают, мы их будем сбивать". Громов "поздравил" росавиацию с праздником

Фото: в Генштабе "поздравили" росавиацию с праздником и пообещали сбивать ее (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбивают цели врага. Поэтому ВСУ готовы "поздравить" российскую авиацию с грядущим профессиональным праздником.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Эффективность системы ПВО остается на достаточно высоком уровне и составляет 79% сбитых дронов противника. Только за последние сутки силами и средствами ПВО было уничтожено 18 из 20 дронов-камикадзе", - отметил Громов.

Он напомнил, что за прошлую неделю наши защитники уничтожили 6 ударных вертолетов типа Ка-52, Ми-24, Ми-28 противника. Общее количество уничтоженных российских вертолетов составляет около 250, что равняется 5 полкам армейской авиации.

"Поэтому можно поздравить все экипажи армейской авиации Вооруженных сил РФ с их грядущим профессиональным праздником, завтра у них день армейской авиации. Пусть летают, мы их будем сбивать", - заявил представитель Генштаба.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные уничтожили 18 из 20 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия пыталась атаковать Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РосавиацияГенштаб ВСУВойна в УкраинеВойна России против Украины