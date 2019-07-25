Недержавні пенсійні фонди в Україні є збитковими, - USAID

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

НПФ не можуть забезпечити реальний інвестиційний дохід

Діюча система недержавного пенсійного забезпечення в Україні не забезпечує майбутніх виплат українцям. Про це йдеться в дослідженні "Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка і рекомендації", підготовленому проектом USAID "Трансформація фінансового сектору".

За даними дослідження, станом на 31 грудня 2018 року загальний накопичений пенсійний капітал у недержавних пенсійних фондах становив близько 2 745 млн грн або близько 100 млн доларів. Середня сума накопичених активів на учасника НПФ становить 3 210 грн або близько 115 доларів.

Система недержавного пенсійного забезпечення налічує 855 300 учасників, що становить лише 5% ринку праці в Україні.

Понад 80% накопичених пенсійних активів розміщено в державних цінних паперах або на банківських депозитах.

За останні п’ять років учасники НПФ отримали середньорічний реальний інвестиційний дохід (за вирахуванням витрат на оплату послуг та інфляції) в розмірі мінус 8,1%. Витрати за надання послуг недержавним пенсійним фондам сягають понад 4% щорічно.

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За обсягом активів найбільшим на пенсійному ринку є корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (НБУ) - у його розпорядженні майже половина всіх коштів 3-го рівня (1 326 млрд грн).

Більшість (54%) учасників 3-го рівня сконцентровані лише в двох НПФ: у професійному НПФ "Магістраль" Професійної спілки залізничників і транспортних будівельників Державної адміністрації залізничного транспорту України (326 467 осіб, або 38% всіх учасників 3-го рівня, станом на кінець 2018 року) та у відкритому НПФ "Європа" (133 790 осіб, або 16% всіх учасників). На рахунку одного учасника НПФ "Магістраль" в середньому лише 118 грн пенсійних накопичень, а НПФ "Європа" - 215 грн

Нагадаємо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,4 млн пенсіонерів (з яких 63% становлять жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2019 середня пенсія становила 2 646 грн або 95 доларів (у 2018 році - 42% чистої середньої заробітної плати, з якої сплачені внески).

Нагадаємо, за даними проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", Україна розділила з Польщею останнє місце за рівнем фінансової грамотності серед країн, де проводилось опитування за методикою до Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР).