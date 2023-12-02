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Непогода не отступает: туман в Киеве продержится еще сутки

Суббота 02 декабря 2023 18:01
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Непогода не отступает: туман в Киеве продержится еще сутки Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Непогода в Киеве пока не отступает. Туман в столице продержится до утра воскресенья, 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

"3 декабря ночью и утром в столице прогнозируют туман, днем - порывы ветра", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по прогнозу Укргидрометцентра, 3 декабря ночью и утром в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 метров.

В воскресенье днем также ожидаются порывы ветра, которые будут достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили первый уровень угрозы, желтый.

Погода в Украине

Сегодня атмосферный фронт накроет часть Украины, поэтому осадки ожидаются на западе, на севере, а также в Харьковской и Полтавской областях.

Кроме того, Киев покроет сильный туман. Видимость снизится до 200-500 метров.

Также известно, что из-за непогоды в Украине и обесточивания ряд поездов курсируют с задержками.

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