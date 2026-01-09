ua en ru
На Киевщине восстанавливают свет после обстрела: где самая сложная ситуация

Украина, Пятница 09 января 2026 22:50
UA EN RU
На Киевщине восстанавливают свет после обстрела: где самая сложная ситуация Фото: энергетики восстанавливают электроснабжение на Киевщине (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

За последние сутки электроснабжение удалось восстановить для 76 тысяч семей Киевщины, однако более 230 тысяч остаются без света из-за непогоды и последствий вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и Киевскую ОВА.

В Киевской области продолжается восстановление электроснабжения, которое нарушила непогода и ночные вражеские атаки.

"Самая сложная ситуация наблюдается в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах, где снег и гололед затрудняют подъезд к поврежденным линиям электропередач", - отметили энергетики.

По состоянию на 18:30 без света оставалось более 230 тысяч семей:

  • около 140 тысяч - из-за непогоды,
  • около 90 тысяч - из-за последствий обстрелов.

На восстановительных работах задействовано почти 200 аварийных бригад, которые круглосуточно ликвидируют повреждения. Энергетики и коммунальные службы работают вместе со спасателями ГСЧС и местными коммунальщиками, расчищая поваленные деревья и обеспечивая доступ к сетям.

Фото: энергетики восстанавливают электроснабжение на Киевщине (t.me/Mykola_Kalashnyk/8518?single)

Критическая инфраструктура области работает от резервных источников энергии, а населению обеспечено тепло, воду, интернет и связь.

"Пункты несокрушимости" остаются открытыми для обогрева, зарядки гаджетов и пользования интернетом.

За последнюю неделю Киевщина неоднократно страдала от сильных снегопадов и гололеда, что приводило к массовым авариям на электросетях.

Параллельно, из-за ночных обстрелов, повреждены дополнительные участки линий, что усложнило восстановление электроснабжения.

Координация энергетиков, коммунальных служб и ГСЧС позволяет быстро восстанавливать свет даже в самых сложных условиях, однако масштабные повреждения и неблагоприятная погода оставляют многие семьи без электричества.

Напомним, что в Киеве энергетики продолжают восстанавливать поврежденные российскими обстрелами энергетические объекты. Свет уже вернули более 150 тысячам абонентов. Несмотря на мороз и сильный ветер, работы продолжаются без перерывов.

В компании ДТЭК напомнили, что в столице до сих пор действуют графики почасовых отключений света.

Для ремонта и восстановления энергетических объектов, поврежденных обстрелами, компания поставляет оборудование из Хорватии. Эта страна - одна из немногих, способных предоставить технику, совместимую с энергосистемой Украины.

