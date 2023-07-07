Непогода в Киеве. Спасатели освободили людей из подтопленных подвалов

В Киеве спасатели освободили людей из подтопленных подвалов. Сейчас известно о шести спасенных.
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
По данным МВД, из подтопленных подвалов по адресу Голосеевская, 13-А спасатели эвакуировали шесть человек.
Чрезвычайники срезали решетки, вывели граждан на безопасное расстояние и приступили к откачке воды, помогли людям в эвакуации материальных ценностей.
В общем помощь по откачке воды оказана спасателями еще в трех адресах города.
Напомним, мы сообщали, что сегодня, 7 июля, в Прикарпатье в результате непогоды в некоторых населенных пунктах также поднялся уровень воды.
Ранее спасатели рассказали, что делать во время наводнений и паводков.
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