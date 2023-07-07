Непогода в Киеве. Спасатели освободили людей из подтопленных подвалов

По данным МВД, из подтопленных подвалов по адресу Голосеевская, 13-А спасатели эвакуировали шесть человек.

Фото: спасатели спасли киевлян от непогоды (t.me/mvs_ukraine)

Чрезвычайники срезали решетки, вывели граждан на безопасное расстояние и приступили к откачке воды, помогли людям в эвакуации материальных ценностей.

В общем помощь по откачке воды оказана спасателями еще в трех адресах города.

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 7 июля, в Прикарпатье в результате непогоды в некоторых населенных пунктах также поднялся уровень воды.

Ранее спасатели рассказали, что делать во время наводнений и паводков.

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