Трое погибших, много повреждений. Последствия непогоды в Украине

Сегодня, 28 октября, столицу покрыл мощный шторм. На сегодня известно, что 2 человека погибли, еще 8 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации и ГСЧС.
Сегодня с утра в столице бушевала непогода. Мощный ветер не только срывал ветки, но и выкорчевывал деревья.
Администрация сообщила, что по состоянию на 18:30 в столице в результате дождя и сильных порывов ветра были повреждены:
"Оперативная информация обновляется и уточняется. Идет ликвидация последствий непогоды. Привлечены все необходимые службы", - добавили в администрации.
По данным ГСЧС, в результате непогоды по Украине, в общей сложности погибли 3 человека, еще 10 травмированы.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды и мониторинг ситуации на территории Украины
"Спасателями ГСЧС осуществлен 231 выезд почти по всей территории Украины, во время которых распылено и убрано 353 поваленных деревьев. Также было повреждено 37 зданий в 14 областях и Киеве. Всего в результате непогоды погибли 3 человека и травмированы 10 человек", - пояснили в службе.
Кроме того, на территории страны в результате усложнения погодных условий обесточено 1 тыс. 880 населенных пунктов в 16 областях, а именно:
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады Укрэнерго.
Сегодня западные, северные и центральные области Украины накрыла непогода. Шквальный ветер с дождем повлек за собой настоящий древопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдают в 14 областях, обесточены более 300 тысяч потребителей.
Кроме того, в Киеве из-за штормового ветра есть жертвы и раненые.
Детальнее о последствиях сегодняшней непогоды - читайте в материале РБК-Украина.
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