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Нафта впала в ціні після заяв Трампа про перемогу на виборах

Середа 04 листопада 2020 10:57
Нафта впала в ціні після заяв Трампа про перемогу на виборах
Фото: видобуток нафти (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Нафта впала в ціні в середу, 4 листопада, після заяв президента США Дональда Трампа про перемогу на виборах. Зниження цін спостерігається на нафту марки WTI і Brent.

Про це повідомляє Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки WTI знизилися на 15 центів (0,4%) і нині становить 37,51 долара за барель. Нафта марки Brent знизилася на 8 центів (0,2%), до 39,63 долара за барель.

Нагадаємо, вчора в США завершилися вибори президента. Після завершення голосування чинний президент Дональд Трамп заявив про перемогу, незважаючи на те, що зараз ще йде процес підрахунку голосів.

Відзначимо, минулого тижня ціни на нафту впали до найнижчого показника з середини червня. Тоді нафта подешевшала на 10% на тлі другої хвилі пандемії коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, в жовтні Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту до 41 доларів за барель у 2020 році та до 44 доларів у 2021 році.

Також повідомлялося, що економіка США показала безпрецедентні темпи зростання в третьому кварталі 2020 року, оскільки уряд виділив понад 3 трлн доларів на допомогу від пандемії, що сприяло зростанню споживчих витрат. Валовий внутрішній продукт зріс на 33,1% в річному численні.

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