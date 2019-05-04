Нафта з РФ надійшла на станцію "Мозир" в Білорусі

Концерн "Белнефтехим" повідомляє про надходження чистої російської нафти на лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "Мозир" ВАТ "Гомельтранснафта Дружба". Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляється, персоналом акредитованої лабораторії виконано відбір проб нафти, яка надійшла, і підтверджено її відповідність стандарту.

ЛВДС "Мозир" є головною станцією нафтопроводу "Гомельтранснафта Дружба" з резервуарним парком 200 тис. куб. м. Нафта зі станції надходить на Мозирського НПЗ. Транзитний потік нафти, досягаючи ЛВДС, розгалужується - в західному напрямку на Польщу і Німеччину, в південному - в Україну, Угорщину, Словаччину, Чехію.

Нагадаємо, 30 квітня Білорусь повністю зупинила прийом нафти з Росії по трубопроводу "Дружба" - поки нафтовики не викачають всю забруднену нафту.За оцінками білоруських нафтовиків, до 10-11 травня трубопровід "Дружба" повинен вийти на 60-65 відсотків номінальної середньорічного завантаження.

Також гендиректор "Укртранснафти" Микола Гавриленко заявляв, що відновити прокачування російської нафти по трубопроводу "Дружба" можна буде до кінця першої декади травня.