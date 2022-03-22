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Нафта різко подорожчала в очікуванні ембарго ЄС на російські енергоресурси

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Токіо, Вівторок 22 березня 2022 08:05
Нафта різко подорожчала в очікуванні ембарго ЄС на російські енергоресурси Фото: ціни на нафту виросли 22 березня в очікуванні ембарго ЄС (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок, 22 березня. Напередодні члени Європейського Союзу обговорили потенційне нафтове ембарго щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на WTI виросли на 1,96%, до 114,32 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту Brent виросли на 2,75%, до 118,80 доларів.

Обидва контракти в понеділок зросли більш ніж на 7%, так як на ринок вплинула ймовірність нових перебоїв з поставками.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу розходяться в думках щодо того, чи слід приєднатися до Сполучених Штатів в санкціях проти російської нафти, при цьому деякі країни, включаючи Німеччину, стверджують, що блок занадто залежить від російських викопних видів палива.

"Здається, трейдери енергоресурсів все більше переконуються в тому, що нестача пропозиції не за горами", - зазначає Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Ціни ростуть у відповідь на геополітичні побоювання як в Україні, так і у зв'язку з атаками на об'єкти хуситів Saudi Aramco, додав Мойя.

"Зараз здається, що ризики зростають, і це може призвести до зростання цін на нафту", - сказав Мойя.

Саудівська Аравія попередила, що не буде нести відповідальності за перебої з глобальними поставками після атак на її нафтові об'єкти з боку проіранських хуситів.

Коментарі прозвучали після того, як в минулі вихідні група обстріляла об'єкти Саудівської державної нафтової компанії ракетами і безпілотниками, що призвело до тимчасового зниження продуктивності нафтопереробних заводів.

Аналітики кажуть, що є додаткові побоювання з приводу видобутку ОПЕК+, які можуть посилити проблеми з поставками.

"За нашими оцінками, різниця між виробничими планами ОПЕК + і фактичним видобутком минулого місяця становила трохи більше 800 тисяч барелів на добу і зросте до колосальних 1,15 млн барелів на добу в березні", - йдеться в замітці консалтингової компанії JBC Energy.

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