Нафта росте четвертий день поспіль в очікуванні вакцини від COVID-19

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Новина про вакцину стала кращою після початку епідемії коронавірусу

Ціни на нафту піднялися в четвер, 12 листопада, збільшивши зростання на цьому тижні до 12% після появи новин про вакцину від COVID-19. Однак зростання стримувалося сумнівами у відновленні попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту Brent виросла на 1,1%, до 44,30 доларів за барель до 14:56 за Гринвічем, у той час як нафта WTI подорожчала на 1,3%, до 42 доларів.

Обидва контракту ростуть четвертий день в надії на те, що пандемію COVID-19 можна буде взяти під контроль після того, як дані показали, що експериментальна вакцина, розроблена Pfizer і BioNTech, ефективна на 90%.

Тим не менше, ціни залишилися під тиском після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що глобальний попит на нафту навряд чи сильно зросте через вакцини до 2021 року.

"Хоча вакцина залишається найкращою новиною, отриманої з моменту поширення вірусу, життя не повернеться до нормальності протягом декількох днів або тижнів", - сказав Хусейн Сайед, головний ринковий стратег FXTM.

Європа вже бореться зі зростаючим числом інфекції і водить нові соціальні обмежень, в той час як в Нью-Йорку розпорядилися закрити бари і ресторани якомога швидше, оскільки кількість випадків захворювання в США досягне рекордного рівня.

Тамаш Варга, аналітик PVM Oil, сказав, що "зниження цін на нафту може виявитися обмеженим, але серйозний потенціал зростання малоймовірне" до тих пір, поки не стануть зрозумілі точні терміни доступності вакцини.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) також переглянула свій прогноз попиту в середу, заявивши, що у 2021 році світовий попит на нафту буде відновлюватися повільніше, ніж передбачалося раніше, з-за зростання числа випадків коронавірусу.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік. Згідно з прогнозом, малоймовірно, що вакцини істотно підвищать попит до наступного року.

Нагадаємо, ціна нафти марки Brent у середу, 11 листопада, перевищила 45 доларів за барель. Нафта подорожчала до двомісячного максимуму надії на ефективну вакцину проти COVID-19.