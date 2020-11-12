Нефть растет четвертый день подряд в ожидании вакцины от COVID-19

Фото: добыча нефти (OilNow)

Новость о вакцине стала лучшей после начала эпидемии коронавируса

Цены на нефть поднялись в четверг, 12 ноября, увеличив рост на этой неделе до 12% после появления новостей о вакцине от COVID-19. Однако рост сдерживался сомнениями в восстановлении спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть Brent выросла на 1,1%, до 44,30 долларов за баррель к 14:56 по Гринвичу, в то время как нефть WTI подорожала на 1,3%, до 42 долларов.

Оба контракта растут четвертый день в надеждах на то, что пандемию COVID-19 можно будет взять под контроль после того, как данные показали, что экспериментальная вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, эффективна на 90%.

Тем не менее, цены остались под давлением после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что глобальный спрос на нефть вряд ли сильно вырастет из-за вакцины до 2021 года.

"Хотя вакцина остается лучшей новостью, полученной с момента распространения вируса, жизнь не вернется к нормальности в течение нескольких дней или недель", - сказал Хусейн Сайед, главный рыночный стратег FXTM.

Европа уже борется с растущим числом инфекции и водит новые социальные ограничениям, в то время как в Нью-Йорке распорядились закрыть бары и рестораны как можно скорее, поскольку количество случаев заболевания в США достигнет рекордного уровня.

Тамаш Варга, аналитик PVM Oil, сказал, что "снижение цен на нефть может оказаться ограниченным, но серьезный потенциал роста маловероятен" до тех пор, пока не станут ясны точные сроки доступности вакцины.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) также пересмотрела свой прогноз спроса в среду, заявив, что в 2021 году мировой спрос на нефть будет восстанавливаться медленнее, чем предполагалось ранее, из-за роста числа случаев коронавируса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год. Согласно прогнозу, маловероятно, что вакцины существенно повысят спрос до следующего года.

Напомним, цена нефти марки Brent в среду, 11 ноября, превысила 45 долларов за баррель. Нефть подорожала до двухмесячного максимума надежде на эффективную вакцину против COVID-19.