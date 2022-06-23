Нафта продовжує падіння: що впливає на ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2,3% до 109,22 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 2,7% до 103,46 доларів за барель. Обидва контракти впали приблизно на 3% на попередній сесії. Вони знаходяться на найнижчому рівні з середини травня.

Ризик рецесії

Інвестори продовжують оцінювати, наскільки вони повинні бути стурбовані тим, що центральні банки можуть підштовхнути світову економіку до рецесії, оскільки вони намагаються приборкати інфляцію за допомогою підвищення процентних ставок.

"Ринки нафти залишалися під тиском, оскільки інвестори були стурбовані тим, що підвищення ставок в США загальмує відновлення економіки і знизить попит на паливо", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

"Американські та європейські хедж-фонди розпродають свої позиції напередодні кінця другого кварталу, що також охолоджує настрої інвесторів", - сказав він, передбачаючи, що WTI може впасти нижче 100 доларів за барель перед святом 4 липня в США.

Глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив у середу, що центральний банк не намагається спровокувати рецесію, щоб зупинити інфляцію, але повністю прихильний контролю над цінами, навіть якщо це може призвести до економічного спаду.

Скорочення поставок російської нафти

Аналітики Haitong Futures пишуть: "оскільки є більше даних, які доводять, що санкції в меншій мірі впливають на пропозицію російської нафти, ніж припускало більшість людей раніше, пропозиція може збільшитися в найближчому майбутньому більше, ніж очікувалося".

Президент Володимир Путін заявив у середу, що Росія перебуває в процесі перенаправлення своєї торгівлі та експорту нафти в країни з групи БРІКС з економікою, що розвивається після санкцій Заходу після вторгнення в Україну.

Імпорт сирої нафти в Китай з Росії в травні виріс на 55% в порівнянні з минулим роком і досяг рекордного рівня.

Податковий план Байдена

Тим часом президент США Джо Байден закликав Конгрес прийняти тримісячне призупинення федерального податку на бензин, щоб допомогти боротися з рекордними цінами на бензин і надати тимчасове полегшення американським сім'ям цього літа.

"Ця новина тимчасово підвищила ціни на нафтопродукти, але пізніше було визнано, що навіть якщо податок на бензин буде припинений, роздрібні ціни залишаться високими, що ускладнить стимулювання попиту", - сказав Сайто з Fujitomi.