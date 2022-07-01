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Нафта продовжує дешевшати: що впливає на світові ціни

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 08:40
Нафта продовжує дешевшати: що впливає на світові ціни Фото: ціни на нафту знизилися 1 липня після зустрічі ОПЕК + (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 1 липня, так як побоювання з приводу рецесії вплинули на настрої, що призвело до зниження фондових індексів третій тиждень поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,2%, до 108,83 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в серпні подешевшали на 0,4% до 105,39 доларів за барель. Обидва контракти впали приблизно на 3% у четвер.

"Раніше на сесії ринок зробив перепочинок після розпродажу в четвер, оскільки ОПЕК+ не здивувала, заявивши, що буде дотримуватися запланованого збільшення видобутку нафти в серпні. Але невизначеність щодо політики ОПЕК + у вересні і після нього, а також побоювання, що агресивне підвищення ставок Федеральною резервною системою призведе до рецесії в США і знизить попит на паливо, послабили настрої", - сказав Цуесі Уено, старший економіст дослідницького інституту NLI.

У четвер група виробників ОПЕК+, включаючи Росію, погодилася дотримуватися своєї стратегії видобутку після дводенних зустрічей. Однак клуб уникав обговорення політики з вересня.

Раніше ОПЕК + вирішила збільшувати видобуток щомісяця на 648 тисяч барелів на добу в липні і серпні в порівнянні з попереднім планом по збільшенню видобутку на 432 тисяч барелів на добу в місяць.

Президент США Джо Байден здійснить триразову поїздку на Близький Схід в середині липня, в тому числі відвідає Саудівську Аравію, привертаючи увагу до енергетичної політики, оскільки Сполучені Штати та інші країни стикаються з різким зростанням цін на паливо, який сприяє зростанню інфляції.

Байден заявив у четвер, що не буде безпосередньо тиснути на Саудівську Аравію, щоб вона збільшила видобуток нафти, щоб стримати зростання цін, коли він побачить короля і наслідного принца Саудівської Аравії під час візиту в цьому місяці.

"Вся увага прикута до того, чи збільшать Саудівська Аравія або які-небудь інші виробники нафти на Близькому Сході видобуток, щоб відреагувати на запит США", - сказав Уено з NLI.

Нагадаємо, лідери G7 домовилися вивчити питання про обмеження цін на імпорт російської нафти і газу. Таким чином буде знижена здатність Москви фінансувати її вторгнення в Україну

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