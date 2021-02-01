Нафта може подорожчати до 65 доларів: Goldman Sachs назвав причини

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту можуть вирости до 65 доларів за барель до липня 2021 року. Зростання буде спостерігатися на тлі напруженого нафтового ринку і повільного відновлення попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У повідомленні банку говориться, що дані вказують на дефіцит у 2,3 мільйона барелів на день (барелів на добу) у четвертому кварталі 2020 року, зумовлений більш високим попитом і скороченням постачань від виробників, які не входять в групу ОПЕК+.

Банк прогнозує дефіцит в 900 тисяч барелів на добу в першій половині 2021 року, що вище, ніж його попередній прогноз на 500 тисяч барелів на добу.

Це може допомогти підштовхнути еталонну нафту марки Brent до липня до 65 доларів за барель при менших інвестиціях галузі і ризиках перекосу в бік зростання пропозиції у 2022 році, відзначили в Goldman Sachs. У понеділок, 1 лютого, ціна на нафту марки Brent була вище 55 доларів.

Банк очікує, що попит зросте на 5,3 млн барелів до липня порівняно з його попереднім прогнозом в 6,8 млн барелів на добу.

Саудівська Аравія пообіцяла додатково добровільно скоротити видобуток нафти в лютому і березні, в той час як більшість членів Організації країн-експортерів нафти і союзників (група ОПЕК+) погодилися зберегти видобуток на стабільному рівні.

"Характер останнього угоди ОПЕК+ також буде сприяти швидкому звуженню ринку, оскільки підвищення попиту цієї весни підкреслить здатність виробників відновити виробництво", - зазначили в Goldman Sachs.

Як повідомляло РБК-Україна, в цьому місяці нафту Brent досягла 11-місячного максимуму в 57,42 доларів.

За прогнозом Світового банку, світові ціни на нафту 2021 році залишаться близькими до поточних рівнів і в середньому складуть 44 долари за барель, нафта подорожчає до 50 доларів за барель у 2022 році.