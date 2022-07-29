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Нафта подорожчала за останній тиждень: що вплинуло на світові ціни

Фото: ціни на нафту виросли 29 липня перед зустріччю ОПЕК + (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту стабільно ростуть на торгах в Азії у п'ятницю, 29 липня. Цьому сприяли побоювання з приводу поставок, оскільки увага переключилася на наступну зустріч ОПЕК+, хоча побоювання рецесії стримують зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у вересні виросли на 0,4%, до 96,80 доларів за барель, компенсувавши втрати попередньої сесії. Тижневе зростання становить майже 3% За тиждень. Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується в п'ятницю, не змінилися на рівні 107,14 доларів за барель. Більш активний жовтневий контракт піднявся на 0,1%, до 101,91 доларів.

"Ми знову повернулися в режим компромісу, коли настрої змінюються між ризиками рецесії в другому півріччі і фундаментальним дефіцитом пропозиції на ринку", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Ключовим фактором стане наступна зустріч Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників на чолі з Росією під загальною назвою ОПЕК+, яка відбудеться 3 серпня.

Зараз виробники скасували рекордне скорочення поставок на 9,7 млн барелів на добу, про яке вони домовилися у квітні 2020 року, коли попит різко впав через пандемію COVID-19.

"У цін на нафту мало шансів (понести) глибокі втрати на тлі слабкого долара США і триваючої кризи пропозиції", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Джерела в ОПЕК+ заявили, що група розгляне можливість збереження видобутку нафти у вересні без змін, але два джерела в ОПЕК+ також повідомили, що буде обговорюватися невелике збільшення видобутку.

Рішення не збільшувати видобуток розчарує Сполучені Штати після того, як в цьому місяці президент США Джо Байден відвідав Саудівську Аравію в надії укласти угоду з видобутку нафти.

Високопоставлений представник адміністрації США заявив у четвер, що уряд з оптимізмом дивиться на зустріч ОПЕК+, а додаткова пропозиція допоможе стабілізувати ринок.

Аналітики, однак, кажуть, що ОПЕК+ буде складно значно збільшити пропозицію, враховуючи, що багато виробників намагаються виконати свої квоти на видобуток через відсутність інвестицій в нафтові родовища.

Як повідомляло РБК-Україна, нафта подорожчала більш ніж на 1 долар за барель 28 липня. Цьому сприяло поліпшення схильності інвесторів до ризику після рішення ФРС США за ставками.

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Нафта