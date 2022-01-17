Нафта подорожчала до максимуму за три роки: що стало причиною

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,2%, до 86,2 долара за барель до 10:00 за київським часом. Раніше на сесії контракт досяг максимуму з 3 жовтня 2018 року - 86,71 доларів. Американська нафта марки WTI на 0,5%, до 84,2 доларів за барель.

Зростання послідувало за ралі минулого тижня, коли Brent зросла більш ніж на 5%, а WTI піднялася більш ніж на 6%.

За словами трейдерів, значні покупки нафти, викликані перебоями в поставках і ознаками того, що штам "Омікрон" не буде настільки руйнівним, як побоювання з приводу попиту на паливо, призвели до того, що деякі сорти сирої нафти досягли багаторічних максимумів. При цьому ралі ф'ючерсів на Brent може тривати ще деякий час.

"Бичачий настрій зберігається, оскільки група виробників ОПЕК + не забезпечує достатнього обсягу поставок для задоволення сильного світового попиту", - сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

"Якщо (інвестиційні) фонди збільшать питому вагу нафти, ціни можуть досягти свого максимуму 2014 року", - сказав він.

Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, разом відомі як ОПЕК+, поступово послаблюють обмеження видобутку, введені після падіння попиту в 2020 році. Але багато менших виробників не можуть збільшити пропозицію, а інші побоюються видобувати занадто багато нафти через відновлення проблем у ЗВ'ЯЗКУ з COVID-19.

"Наступним стає літній стрибок попиту, особливо в Європі та США, який може бути більшим, ніж у минулому році, якщо зростаюча надія, що Omicron, нарешті, перетворить COVID з пандемії в ендемію, виправдається", - сказав Вандана Харі, аналітик Vanda Insights.

За словами Харі, зберігаються геополітичні загрози постачанням також підтримують бичачі настрої.

Офіційні особи США в п'ятницю висловили побоювання, що Росія готується напасти на Україну, якщо дипломатія зазнає невдачі. Росія, яка зосередила 100 тисяч солдатів на кордоні з Україною, опублікувала фотографії переміщення своїх військ.

Уряд США провів переговори з кількома міжнародними енергетичними компаніями про плани на випадок непередбачених обставин щодо постачання природного газу в Європу, якщо конфлікт між Росією і Україною порушить російські поставки, повідомили Reuters в п'ятницю два американських чиновника і два джерела в галузі.